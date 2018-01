Outro que caiu no clássico: Gelson com lesão muscular

O extremo Gelson Martins tem uma lesão muscular na coxa direita, anunciou hoje o Sporting, e vai falhar no sábado a final da Taça da Liga de futebol entre os 'leões' e Vitória de Setúbal, em Braga.

O boletim clínico do clube de Alvalade confirmou que o internacional português tem um problema muscular na face posterior da coxa direita, depois de ter sido substituído aos 43 minutos no encontro da meias-finais com o FC Porto, que decorreu na quarta-feira.

Nessa partida, também em Braga, Sporting e FC Porto empataram a zero durante o tempo regulamentar, tendo a formação de Jorge Jesus vencido no desempate por grandes penalidades, por 4-3.