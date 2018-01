Jesus sobre Nélson e as polémicas grandes penalidades das meias-finais: “O Jorge Jesus é um treinador que faz tudo para ganhar”

Objetivo

"Normalmente nestes troféus são as equipas mais potentes que costumam estar na final. Mas pela parte que me toca não foi fácil chegar aqui e aquilo que nós pensamos é que queremos sair daqui vencedores"

O treinador adversário

"O José é um homem do futebol, antigo jogador e que tem uma vantagem em relação a mim: além de treinador, já explorou outras situações do futebol, já foi diretor desportivo e até já se candidatou a ser presidente de um clube. Também é importante passar por estas fases todas. Tem muita experiência no futebol. Os treinadores portugueses são os melhores do mundo porque a metodologia de treino obriga a que sejam criadores, pelas dificuldades que tiveram, o que faz com que treinem melhor as equipas e que antecipem melhor o que se vai passar"

Se pudesse tirar um jogador adversário...

"Eu já não preciso de tirar, já saiu o Gelson... Ah do adversário! Talvez o Gonçalo, é um miúdo que está a crescer muito como jogador, que tem momentos técnico-táticos que mostram um futuro com qualidade"

Estratégias

“Não há muito para esconder ou descobrir, as estratégias ambos os treinadores conhecem, mas também é verdade que durante esta competição há coisas que vão acontecer que o José não está preparado e também nós não estaremos preparados. Há muitos momentos em que somos surpreendidos, assim é o jogo. O jogo terá de ser resolvido, no tempo regulamentar ou nas grandes penalidades mas espero essencialmente que o jogo seja bonito, que tenha qualidade e golos e se possível tenham mais golos para o lado do Sporting"

Grandes penalidades

“Nós trabalhamos as grandes penalidades porque é um dos fatores que pode acontecer no jogo. Já tive a oportunidade de dizer que as grandes penalidades não é uma questão de factor sorte. O factor sorte está inserido no jogo todo, mas as grandes penalidades também dependem da qualidade de quem marca e de quem defende. O Sporting tem neste momento um dos melhores guarda-redes do mundo e que tem alguma queda para defender grande penalidades. Agora não estamos a pensar ‘tranquilo, chegamos às grandes penalidades, está ganho’”

Sobre a presença de Nelson atrás da baliza

“Vou usar palavras do Zé [Couceiro]: o Jorge Jesus é um treinador que faz tudo para ganhar”