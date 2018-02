Sporting lança assalto ao primeiro lugar com Ristovski e Battaglia

Em dia de trocas na posição de lateral esquerdo (sai Jonathan Silva, entra Lumor) é na lateral direita e no meio-campo que Jorge Jesus opta por mexer para o último jogo da 20ª jornada do campeonato. Ristovski e Battaglia são as alterações junto da equipa mais utilizado pelo técnico leonino num jogo que pode ditar a liderança isolada, à espera de que o FC Porto pode fazer nos 45 minutos que faltam frente ao Estoril. Pela frente, o Vitória de Guimarães, de Pedro Martins, a fazer uma campanha irregular mas que quer continuar a lutar pela Europa e ainda conta com Raphinha (já negociado com o Sporting). COnheça os onzes:

Sporting: Rui Patrício; Ristovski, Coates, Mathieu, Coentrão; William, Battaglia, Bruno Fernandes, Acuña; Rúben Ribeiro, Bas Dost

Vitória de Guimarães: Douglas; João Aurélio, Jubal, Pedro Henrique, Konan; Wakaso, Rafael Miranda; Raphinha, Hurtado, Sturgeon; Tallo