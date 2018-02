Douglas: "Jogámos de igual para igual com o Sporting"

O resultado

"O que conta é o resultado final mas pela postura e atitude que a minha equipa teve, estão de parabéns. Jogámos de igual para igual com o Sporting, um candidato ao título, e não é fácil jogar aqui contra eles. Cometemos um erro, nesta altura da competição paga-se caro e foi o que aconteceu mas é de ressaltar que batemos olhos nos olhos com eles e agora há que seguir para domingo e trabalhar para conseguir a vitória".

O que falhou

"Eles fizeram uma jogada curta num livre que normalmente cruzam e os jogadores do Vitória deviam estar a marcá-los mas não foi isso que aconteceu. É uma coisa que acontece nos jogos, às vezes não dá golo mas ali infelizmente deu. Agora há que seguir e continuar como foi hoje, como fizemos hoje e seguir em frente."

Daqui para a frente

"O Vitória trabalha sempre para ganhar os jogos, assim é o Vitória. É o lema do clube e do mister. Trabalhamos todos os dias para ganhar o próximo jogo e vai ser assim até ao final do campeonato."

Raphinha

"Tem qualidade por isso é que está a ser falado no Sporting e acredito que também em outros clubes. Ele só tem de continuar a trabalhar para crescer. O futuro vai ser risonho para ele se continuar como ele é, um bom menino e profissional. Nós torcemos primeiro para que ele nos ajude aqui e depois para que siga a sua vida, seja aqui ou seja lá onde for."