Pedro Martins e a derrota em Alvalade: "É pena porque na primeira parte acho que há muito equilíbrio"

Sentimento amargo

"O importante era sair daqui com pontos que era fundamental para nós, não conseguimos mas acho que trouxemos a lição muito bem estudada. Descobrimos os pontos fortes do Sporting, inclusivamente o golo que acabámos por sofrer. Sabíamos onde é que normalmente aquelas situações acontecem, acho que foi dos poucos erros que tivemos durante o jogo. Defensivamente tivemos irreprensíveis o que não é fácil porque o Sporting é uma equipa com qualidade e que cria muitas dificuldades aos adversários principalmente em casa. É pena porque na primeira parte acho que há muito equilíbrio. Na segunda, a partir dos 70 minutos, o inconsciente e também a qualidade do adversário remeteu-nos a uma defensiva excessiva. É pena porque este grupo trabalhou muito, dedicou-se ao máximo e queria sair daqui com um resultado diferente. Mas domingo já temos um jogo importante contra o Paços de Ferreira e temos de voltar às vitórias."

Um novo Vitória

"Este é o Vitória, espero que a partir de agora as situações do Wakaso e do Pedrão permitam à equipa estar defensivamente muito mais consistente. Tivemos muitos problemas esta época anormais e que infelizmente nos aconteceram nesta altura mas a equipa agora já está a ficar muito mais consistente, está muito próximo do equilibrio que nós pretendemos para o resto e muito esperançados porque é possível chegar ao 15 e chegar a uma competição europeia."

Mattheus Oliveira, João Afonso, Whelton

"São jogadores que nos veem acrescentar grande qualidade. Este grupo estava a precisar cirurgicamente de outro registo e e são jogadores que nesse aspecto foram identificados e são importantes para a estrutura, espero que sejam felizes e que nos ajudem nesta caminhada mas eu estou muito confiante porque temos de dar continuidade aquilo que fizemos hoje e a equipa tem de apresentar-se bem. Infelizmente hoje não conseguimos fazer golo, tivemos as nossas oportunidades de golo, mas o Sporting é uma equipa muito mais pragmática e que não permite grandes habilidades aos adversários, mas nós tivemos muita qualidade e quiçá no último passe, no último terço podiamos ter feito o nosso golo."

Raphinha

"O Raphinha está focado no Vitória, quer nos objetivos coletivos que nos objetivos individuais. Está a fazer um excelente campeonato com compromisso total e defensivamente e ofensivamente focado, e isso é que é um registo importante. Só ele é que tem a valorizar-se e continuando a crescer desta forma e sendo um jogador preponderante de certeza que vai com outro cartão para a próxima época."