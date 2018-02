Quem preenche os 50% que faltam no ataque?

No lançamento do jogo contra o Estoril, Jorge Jesus assumiu que Bas Dost e Gelson, ambos lesionados, valiam metade do ataque dos leões. Ora, sem o holandês e sem o português, o treinador teve de ir banco de suplentes para arrumar o seu onze - e as escolhas recaíram sobre Bruno César de Doumbia

O onze do Sporting: Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão; William, Battaglia; Bruno César, Bruno Fernandes, Acuña e Doumbia