“Assustador”. O engano do PS e o pedido de desculpas a Bruno de Carvalho

“Não sou daqueles que dorme com um olho aberto. Eu quando durmo tenho os três olhos fechado”. A frase foi de Bruno de Carvalho durante o discurso desta segunda-feira em que anunciou que vai continuar à frente do Sporting. Enquanto o presidente leonino falava ao sócios, as televisões transmitiam em direto. Nas redes sociais, comentava-se o que era dito. No Twitter, a conta do PS publicou a frase como o comentário “assustador”. E gerou alguma confusão.

Afinal, o comentário ao que o presidente do Sporting dissera foi um engano. Não se tratou de uma posição do Partido Socialistas, que assim que percebeu que o tweet tinha sido publicado, apressou-se a apagar e a pedir desculpas ao clube e a Bruno de Carvalho.

O tweet em causa deveria ter sido publicado numa conta pessoal, mas “por lapso” acabou por ser partilhado em nome do partido.

Esta segunda-feira, Bruno de Carvalho dirigiu-se aos sócios e à comunicação social para anunciar que para já não se demite da presidência do clube e que está agendada uma nova data para a Assembleia-geral leonina.