Bruno de Carvalho demite-se? Decisão “está tomada” e será conhecida às 18h

Bruno de Carvalho anunciou esta tarde que a sua decisão está tomada, dois dias depois de ter admitido demitir-se da presidência do Sporting, remetendo o anuncio da decisão para as 18h, depois da reunião da direção do clube.

"Às 16h, temos reunião de direção para tomarmos a nossa decisão conjunta sobre o nosso futuro no Sporting. A minha decisão pessoal já está tomada, mas somos um grupo a que tenho tido tanto orgulho e honra de liderar, e terá de ser uma decisão de todos", escreveu Bruno de Carvalho, na sua página no Facebook.

Na mesma mensagem, Bruno de Carvalho convida os sócios a estarem presentes no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, para o anúncio e explicação da decisão, advertindo que as entradas estão limitadas à lotação da sala (300 pessoas).

"Porque, mesmo em democracia, não vale tudo. A partir desse momento deixa de ser democracia para passar a ser uma anarquia. O Sporting merece mais!", remata.

No sábado, o presidente do Sporting deu por concluída a Assembleia Geral do clube, após a retirada de dois pontos da ordem de trabalhos, anunciando que iria reunir com a restante direção hoje, para decidir se se demite ou não.