Bruno de Carvalho: “Triste, sozinho, sem perceber o que se passou para eu sentir tanta ingratidão... que me faz querer ir embora”

A derrota do Sporting frente ao FC Porto deixou Bruno de Carvalho melancólico.

Depois do jogo e já perto da meia-noite, o presidente do Sporting foi até às redes sociais desabafar. No Facebook, BdC assumiu estar “triste” com a derrota e triste com tudo o que se tem passado fora dos relvados nos últimos dias, tendo em conta a sua devoção para com o clube.

“Triste, mas não derrotado... a segunda parte do jogo será em Abril (com uma arbitragem bem melhor de preferência). Mas com a alma desfeita. Dentro de 45m farei 46 anos, sozinho, na auto-estrada, triste pelo resultado e longe da minha família. Isto é demais...”, começou por escrever.

Devido à sua ameaça de demissão, BdC tem sido acusado de estar a tentar manipular os adeptos do clube. “Como se pode acusar de chantagem, alguém que vive do seu trabalho na SAD, tem 3 filhas e vai nascer a 4a [quarta] em Março, e põe a sua vida nas mãos dos sportinguistas?”, questionou.

“Triste, sozinho, cada vez mais infeliz, sem perceber o que se passou para eu sentir, dentro de mim, tanta ingratidão que me faz querer ir embora. Como me fizeram isto? Como se condena e difama as pessoas que dão provas de Amor, Competência, Dedicação, Atitude e Empenho, sem sequer as ouvir?”, atirou.