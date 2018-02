Bruno de Carvalho convida "sportingados" e jornalistas para sessão de esclarecimento sobre AG

A Assembleia Geral do Sporting, marcada para dia 17 e onde está em cima da mesa a possível demissão de Bruno de Carvalho, é motivo para o presidente do Sporting convocar uma série de sócios que têm sido conotados com a ala mais crítica ao presidente para uma sessão de esclarecimentos, que terá lugar este domingo. No dia seguinte, Bruno de Carvalho receberá também um grupo de jornalistas, ao qual será dada a oportunidade de tirarem dúvidas sobre as propostas de alteração aos estatutos do clube e regulamento disciplinar, que serão votadas na AG da próxima semana.

No encontro com os chamados "sportingados", Bruno de Carvalho irá explicar o porquê da lista que divulgou no Facebook, "concedendo-lhes a oportunidade de confrontarem o presidente com as suas razões", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais do Sporting, algo que Bruno de Carvalho queria ter feito na AG de dia 3 "mas não lhe foi permitido"

Leia em baixo o comunicado na íntegra: