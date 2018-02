Jesus: "Posso ter um grande carro e não saber usá-lo. O VAR induziu em erro o árbitro"

O videoárbitro

"Estamos felizes porque ganhámos e fizemos tudo para isso. Fizemos dos melhores 45 minutos da época. Ao intervalo, sei lá, uns 4-1. Além disso, o VAR é uma ferramenta que ajuda os árbitros e favorece toda a verdade desportiva quando é bem utilizada. Posso ter um grande carro e não saber usá-lo. O VAR induziu em erro o árbitro. A jogada é do Bruno Fernandes que supostamente o VAR diz que é falta. Mas não. A bola vai para os jogadores do Feirense, depois disso há um jogador que tem a bola, perde a bola e a seguir é que há golo. Mostrou a jogada antes das coisas acontecerem. O VAR é para continuar porque bem utilizado ajuda à verdade desportiva. Mas atenção às pessoas que a andamos a meter no VAR."

Demora no golo

"O William fez um grande jogo. Fez o golo e um grande jogo. Esteve bem, foi um jogador com intensidade alta. O Gelson nem tanto. A equipa nos primeiros 45 minutos fez um jogo espetacular. Só o Doumbia teve quatro golos na cara do guarda-redes, sem falar do Bryan ou do Fredy Montero. Na segunda parte, não tivemos tantas oportunidades e fizemos dois golos. A equipa não se perdeu, estivemos bem no controlo emocional, o ambiente estava tenso, com os adeptos enervados e os jogadores a perderem-se e a quererem arriscar de qualquer maneira. Apareceu o golo, surgiu o segundo e podia ter surgido o terceiro. Não podemos passar do oito para o oitenta. Há uma ou duas semanas o Sporting era primeiro classificado e tinha ganho um título. Agora parece que anda tudo nervoso. Quando estávamos em primeiro lugar não andámos a dizer que estava tudo bem. O futebol é isto."

As estreias de Leão e Lumor

"O Rafael Leão tem 18 anos e nunca jogou na equipa principal. Fui eu que arrisquei e meti o miúdo, tremia por todo o lado. O Lumor... Uma coisa é um avançado, que não tem muitas tarefas defensivas. Outra coisa é ensinar a um defesa as ideias da equipa. Ainda hoje me disse: 'Mister, isto para mim é a primeira classe'. Pois, então ainda te faltam muitos anos para chegar lá."

Futsal

"Quero dar os parabéns à seleção de futsal. Tudo o que seja com o pé, na Europa, somos os melhores - se calhar até no mundo. Mas quantas vezes chegou a seleção lá e não ganhou? É assim que se fazem os campeões. É preciso ir lá muitas vezes para depois ganhar e depois quando se ganha começa-se a ganhar mais vezes ainda."