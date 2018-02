Bruno de Carvalho continua como presidente do Sporting

As três propostas que Bruno de Carvalho levou a votação à assembleia geral do Sporting foram votadas e aprovadas, tendo o presidente sido reconduzido com 89,55% dos votos dos mais de cinco mil sócios que estiverem presentes este sábado no pavilhão João Rocha e no Multidesportivo de Alvalade.

As propostas de alteração dos estatutos, o regulamento disciplinar e a continuidade dos órgãos sociais estavam a votação e foram massivamente aprovadas pelos sócios do Sporting.

"Chega de programas que é só caluniar e difamar", "não vejam mais nenhum canal de televisão português a não ser a Sporting TV" ou "que todos os comentadores do Sporting abandonem de imediato os programas" foram algumas frases de Bruno de Carvalho no seu discurso de vitória.