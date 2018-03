A confirmação do castigo de Gelson e as duas ausências de peso no Dragão

Gelson Martins vai cumprir castigo hoje no encontro com o FC Porto, depois de a entrada do recurso do Sporting à sua expulsão ter sido aceite pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, mas sem efeitos suspensivos.

De acordo com fonte do Sporting, o recurso à expulsão do extremo frente ao Moreirense (1-0), na 24.ª jornada, deu entrada no CD da FPF, mas não terá efeitos suspensivos, pelo que o internacional português vai falhar o encontro com os 'dragões', da 25.ª ronda, marcado para as 20h0, no Estádio do Dragão.

O extremo foi expulso aos 90+2 minutos do encontro com o Moreirense (1-0), da 24.ª jornada da I Liga, depois de ver o segundo cartão amarelo por tirar a camisola nos festejos do único golo da partida.

Os convocados

Com Gelson fora da convocatória, o Sporting apresentou, então, a lista dos jogadores disponíveis para defrontar o FC Porto desta noite. Uma lista onde não constam nem Bas Dost, nem Piccini.

Os convocados do Sporting: Rui Patrício, Coates, Coentrão, Ruben Ribeiro, Bruno Fernandes, Marcus Acuña, Bruno César, Stefan Ristovski, William Carvalho, Lumor Agbenyenu, Rodrigo Battaglia, Romain Salin, Bryan Ruiz, Jérèmy, Misic, Fredy Montero, João Palhinha, Doumbia e Rafael Leão