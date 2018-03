Bas Dost está bom, mas não tão bom para ser titular

O homem está bom, mas ainda não está perfeito. E desta vez, Jorge Jesus não vai arriscar. Falamos de Bas Dost, que está de regresso aos convocados mas que vai começar o jogo com o Chaves no banco. Montero volta assim a ser a referência atacante no Sporting.

Tudo isto num onze do Sporting feito de desenrascanços, face à quantidade de ausências por lesão no plantel leonino. O que faz com que Misic seja titular pela primeira vez, já que Battaglia foi desviado para a lateral direita e Bruno César para a lateral esquerda.

O Sporting vai assim jogar com: Rui Patrício; Bruno César, Mathieu, Coates, Battaglia; William, Misic, Rúben Ribeiro, Gelson Martins; Bryan Ruiz e Montero

Acompanhe aqui o Chaves-Sporting