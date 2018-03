Rúben Ribeiro: “Não nos interessam os outros… mas sem dúvida, estamos mais próximos”

A vitória

“Uma vitória sofrida, contra uma equipa que joga bom futebol e com um bom técnico. É uma vitória de trabalho e inteiramente justa. Tivemos mais oportunidades para fazer golo e penso que a equipa do Sporting esteve sempre por cima do Chaves.”

O momento no campeonato

“As dificuldades vão aparecer nesta reta final, temos vários objetivos em disputa, é jogo a jogo, que são autênticas finais, falta pouco e por isso as equipas vão por mais dificuldades a partir daqui, hoje foi a vez do Sporting.”

A entrada de Bas Dost

“O Sporting tem excelentes avançados, na altura foi Bas Dost mas podia ter sido outro qualquer. O Bas Dost pode ter qualidades que outros não têm como um grande poder aéreo, mas qualquer avançado do Sporting tem muita qualidade.”

Encurtar distâncias

“Não nos interessam os outros, são finais, mas sem dúvida que estamos mais próximos. Na próxima jornada temos mais três pontos para conquistar.”