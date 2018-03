A missão de Jesus: uma viagem à Rep. Checa com “apenas 14 jogadores de campo”

O Sporting joga na quinta-feira, no campo dos checos do Viktoria Plzen, a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de Futebol, depois de conquistar em Lisboa uma vantagem de dois golos.

Na passada quinta-feira, um ‘bis’ de Fredy Montero, aos 45+1 e 49 minutos, decidiu a primeira mão e deu aos ‘leões’ uma vantagem confortável para a viagem à República Checa,

Na segunda-feira, os ‘verdes e brancos’ foram a Chaves bater o Desportivo local por 2-1, para a I Liga portuguesa, e aproximaram-se do líder, o FC Porto, que está a cinco pontos de distância.

O maior problema do técnico Jorge Jesus para a segunda mão prende-se com o número de jogadores indisponíveis para a partida: o uruguaio Coates e William Carvalho viram amarelo no primeiro jogo e estão suspensos, com uma série de atletas a contas com problemas físicos.

No final do jogo em Chaves, Jesus disse que tinha apenas “14 jogadores de campo para o jogo”, sendo que o brasileiro Bruno César deve falhar o encontro, a par de Podence, o costa-marfinense Doumbia, André Pinto, o italiano Piccini e o jovem Rafael Leão, somando várias dúvidas para a visita a Plzen.

Já os checos atravessam o pior momento da temporada, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, frente ao Partizan (2-0), referente à eliminatória anterior da Liga Europa, e não vencem há três partidas consecutivas.

Depois do 2-0 sofrido em Alvalade, o Plzen empatou em casa com o Slovan Liberec (2-2) e viu encurtar a vantagem que tem no topo da Liga checa, com mais sete pontos que o segundo classificado, o campeão em título Slavia de Praga.

O jogo do Sporting em Plzen está marcado para quinta-feira, às 18:00 (horas de Lisboa), e será arbitrado pelo alemão Tobias Stieler, que em 2016/17 dirigiu a derrota do Sporting de Braga no terreno do Shakhtar Donetsk (2-0), na fase de grupos da Liga Europa.

Noutros jogos, o AC Milan, de André Silva, tem missão difícil em Londres, ao tentar reverter a derrota caseira por 2-0 sofrida frente ao Arsenal, enquanto o Lyon, de Anthony Lopes, procura confirmar o apuramento perante o CSKA Moscovo, depois de uma vitória por 1-0 na primeira mão.

O Lokomotiv, de Manuel Fernandes e Eder, perdeu em casa do Atlético de Madrid por 3-0 e tem a vida complicada no segundo jogo, arbitrado por Artur Soares Dias, enquanto o Marselha, de Rolando, joga em casa do Athletic Bilbau com uma vantagem de 3-1 trazida da primeira mão.

O Leipzig, de Bruma, tenta levar de vencida o Zenit depois de um 2-1 no primeiro jogo, enquanto o Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, procura evitar a ‘surpresa’ do Salzburgo, que na primeira mão venceu na Alemanha por 2-1.

No outro jogo do quadro dos ‘oitavos’, a Lazio, de Nani, Bruno Jordão e Pedro Neto, vai à Ucrânia tentar eliminar o Dínamo de Kiev, depois de um 2-2 registado em Itália que favorece os ucranianos.