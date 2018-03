Jorge Jesus: "Os adeptos devem ter orgulho da época que estamos a fazer"

A vitória por 2-0

"Ficámos satisfeitos com esta vitória, pela condição física e atlética dos jogadores. Estava com algum receio deste jogo. Jogámos 120 minutos na República Checa e mudei quatro jogadores, estava com receio do comportamento que iam ter. Felizmente estiveram bem. Praticamente não deixámos o Rio Ave ter a fase de construção. Ganhámos por 2-0 a uma equipa com três jogadores atrás. Fizemos dois golos e podíamos ter feito muito mais".

Os adeptos devem estar "orgulhosos"

Os adeptos devem ter orgulho da época que estamos a fazer. Em todas as frentes estamos a chegar ao fim. Podemos ganhar ou não, mas andamos lá, como se costuma dizer".

Os rasgados elogios aos jogadores

"Os jogadores são muito competitivos, de grande alma e caráter. Jogam duas vezes por semana. Outra coisa é jogares semana a semana, estares sentadinho à espera"

Sobre a pausa no campeonato

"A maior parte dos jogadores vão para as seleções, não temos hipótese [de aproveitar para treinar]. Se lhes der dois ou três dias de folga vão ficar admirados, porque nunca dou".