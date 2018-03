Piccini de regreso, Acuña e Bryan Ruiz no banco (este é o onze do Sporting para a receção ao Rio Ave)

Piccini está de regresso aos titulares do Sporting, após algumas semanas de ausência por lesão. O lateral italiano já tinha jogado uns minutos na República Checa, na quinta-feira, e agora toma de novo um lugar que tem sido seu desde o início da época, para o jogo com o Rio Ave.

Face ao jogo com o Viktoria Plzen há várias alterações, com destaque também para o regresso de Rúben Ribeiro ao onze. Acuña e Bryan Ruiz começam o jogo no banco.

Assim, o Sporting vai entrar em campo com: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Fábio Coentrão; William, Battaglia, Rúben Ribeiro, Gelson Martins, Bruno Fernandes e Bas Dost.

Acompanhe aqui o Sporting-Rio Ave.