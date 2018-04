Bruno de Carvalho: "Coates e Mathieu fizeram o que os avançados do Atlético não conseguiam"

Após a derrota em Madrid diante do Atlético (2-0), Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, criticar a prestação de alguns jogadores no estádio colchonero. BdC apontou o dedo a Coates e a Mathieu, Gelson, Dost, Coentrão e Montero num long post na sua página do Facebook que pode ler na íntegra, acima.

OS CENTRAIS

" U ma equipa com atitude mas com uma defesa que não esteve concentrada. Coates e Mathieu a fazerem o que os avançados do Atlético não conseguiam. E o 2-0 a surgir sem nada terem feito para isso, a não ser (e não é pouco) marcarem."

GELSON

"Gelson aos 32m isolado frente a Oblak, em vez de "fuzilar" para a esquerda, tenta colocar em jeito, mas sem força, para o lado direito perdendo um golo que já quase se gritava".

DOST E COENTRÃO E MONTERO

"Fábio e Bas Dost 'não quiseram jogar' em Alvalade, com faltas para amarelo que nunca poderiam ter feito. E, para terminar, Montero aos 92m desperdiçou um golo feito com um remate para o céu quando só se pedia um simples encosto".