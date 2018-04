Ronaldo foi ao hotel do Sporting, distribuiu abraços e posou para a fotografia. Verdade, Palhinha?

Diz que Cristiano Ronaldo não se esquece de onde vem e, da teoria à prática, ei-lo então com os futebolistas do Sporting, o clube onde se formou. O avançado português deu um pulinho ao hotel onde os leões estão concentrados antes do encontro com o Atlético de Madrid, distribuiu abraços, sorrisos, deu dois dedos de conversa com Jorge Jesus - e, claro, posou para a fotografia.

Em cima, está com João Palhinha, jovem médio do Sporting, e em baixo com Luís Maximiano, guarda-redes do Sporting B.

Para o fim, deixamos as fotos de grupo, em que Ronaldo, visivelmente relaxado e bem-disposto, conversa animadamente com Jorge Jesus, treinador que, um dia antes, o apelidara de “extra-terrestre”, face ao incrível golo marcado diante da Juventus.

Curioso é ver o aparente desinteresse do argentino Battaglia com a presença do craque português.