À pesca de cinco no Sporting B: dos sete que não estão castigados, dois são guarda-redes

Do plantel que compõe o Sporting, houve sete jogadores que não se manifestaram publicamente contra Bruno de Carvalho. São eles: Bas Dost (avançado), Salin (guarda-redes), Mathieu (central), André Pinto (central), Misic (médio), Lumor (defesa esquerdo), Petrovic (médio) e Luís Maximiano (guarda-redes).

Ao que o Expresso apurou, é com estes sete futebolistas que o Sporting avançará para o encontro com o Paços de Ferreira (domingo), sendo que só seis deles poderão ser utilizados como titulares - um dos dois guarda-redes ficará no banco. O resto do onze será composto por cinco atletas da equipa B.

Recapitulando, estes são os 19 jogadores suspensos por Bruno de Carvalhoa: William Carvalho, Rui Patrício, Fábio Coentrão, Sebastián Coates, Bruno César, João Palhinha, Cristiano Piccini, Gelson Martins, Rafael Leão, Seydou Doumbia, Rodrigo Battaglia, Marcos Acuña, Ristovski, Podence, Rúben Ribeiro, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Wendel e Fredy Montero.