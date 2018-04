Bruno de Carvalho suspende “meninos amuados” que o criticaram

William Carvalho, Rui Patrício, Sebastián Coates, Bruno César, João Palhinha, Cristiano Piccini, Gelson Martins, Rafael Leão, Seydou Doumbia, Rodrigo Battaglia, Marcos Acuña, Rúben Ribeiro, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz.

Todos estes jogadores publicaram um longo comunicado nas redes sociais criticando a “falta de apoio do líder”, após as considerações de Bruno de Carvalho na sequência da derrota diante do Atlético de Madrid.

Ora, estes mesmos futebolistas foram, agora, suspensos pelo próprio Bruno de Carvalho, que foi ao Facebook dizer que todos eles iriam “enfrentar a disciplina do clube”. Neste post, BdC apelida os atletas de “meninos mimados”. “Estou farto da atitude de miúdos mimados que não respeitam nada nem ninguém. Estas crianças julgam que vão longe, mas desta vez a minha paciência esgotou-se. O Sporting não vive na República das bananas”.