Não há problema: todos os jogadores do Sporting B podem jogar no domingo (é o que dizem as regras)

A Rui Patrício e William Carvalho, os primeiros a recorrem às suas contas de Instagram, sucederam vários outros jogadores do Sporting. Ao todo (e até ao momento), foram 17 os que publicaram uma mensagem coletiva da equipa a manifestaram o "desagrado" com as palavras com que Bruno de Carvalho, na quinta-feira, criticou o jogo da equipa em Madrid, na derrota (2-0) contra o Atlético, a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Em resposta, o presidente do Sporting (também via Facebook), anunciou que todos os que partilharam a mensagem estão suspensos.

Ou seja, confiando nesta decisão, 17 jogadores do plantel principal do Sporting não poderão jogar, no domingo, contra o Paços de Ferreira.

Fazendo as contas, ficam a sobrar 13 futebolistas, caso nenhum decida, entretanto, juntar-se aos companheiros. Os suficientes, apenas, para o Sporting se apresentar em Alvalade (20h15, Sport TV1) com 11 titulares e dois suplentes pertencentes à equipa principal treinada por Jorge Jesus.

Bas Dost, por exemplo, será o único dos habituais titulares da equipa que, seguindo a lógica que Bruno de Carvalho revelou na sua página de Facebook, poderá jogar no domingo - também porque o avançado holandês não tem uma conta de Instagram.

Mas, caso tudo isto se confirme, o treinador poderá ir buscar jogadores à equipa B dos leões. Segundo o Artigo 13º do Regulamento das Competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, qualquer jogador da equipa secundária de um clube "pode ser livremente utilizado no jogo seguinte da equipa principal".

O documento que rege as provas organizadas pela Liga de Clubes apenas coloca limites à situação inversa - "O jogador que, no âmbito de qualquer competição organizada pela Liga, tenha sido utilizado na equipa principal só pode ser utilizado na equipa B decorridas que sejam 72 horas contadas entre o início do primeiro jogo e o início do segundo".

A equipa B do Sporting - que joga na 2ª Liga - defronta sábado a Oliveirense, às 16h, em Oliveira de Azeméis.