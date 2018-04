Sporting: com 19 jogadores suspensos por Bruno de Carvalho, quem pode jogar contra o Atlético de Madrid?

Após o fim do mercado de transferências de janeiro, as equipas que se encontram a disputar as competições UEFA têm obrigação de atualizar a lista de inscritos ao organismo que tutela o futebol no Velho Continente. Foi o que o Sporting fez.

Quando o sonho da Champions terminou e arrancou o da Liga Europa, Jorge Jesus decidiu-se por estes futebolistas: Rui Patrício e Romain Salin (guarda-redes); defesas Sebastián Coates, Fábio Coentrão, André Pinto, Stefan Ristovski, Jérémy Mathieu e Cristiano Piccini (defesas); Rúben Ribeiro, Bruno Fernandes, Marcos Acuña, Bruno César, William Carvalho, Rodrigo Battaglia, Radosav Petrovic, João Palhinha e Gelson Martins (médios); Daniel Podence, Bryan Ruiz, Bas Dost, Fredy Montero e Seydou Doumbia (avançados).

Ora, neste lote de futebolistas elegíveis para a Liga Europa, muitos estão suspensos por decisão de Bruno de Carvalho, depois de terem criticado as críticas do presidente após o jogo contra o Atlético de Madrid. São eles: William, Patrício, Coentrão, Coates, Bruno César, Palhinha, Piccini, Gelson, Rafael Leão, Doumbia, Battaglia, Acuña, Ristovski, Podence, Rúben Ribeiro, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Wendel e Fredy Montero.

E se estes 19 atletas não vão, em teoria, jogar contra o Paços de Ferreira, obrigando Jesus a compor uma equipa de remendos com os sete não suspensos (Bas Dost, Salin, Mathieu, André Pinto, Misic, Lumor, Petrovic e Luís Maximiano) mais elementos da equipa B, o que acontecerá contra o Atlético de Madrid se o cenário de mantiver? É complicado.

Antes de mais, porque Misic e Lumor não foram inscritos na UEFA, reduzindo ainda mais o leque disponível na equipa senior A.

Por outro lado, os regulamentos da UEFA admitem uma lista B. Nesta, os clubes podem inscrever um número ilimitado de jogadores durante a temporada, com duas condicionantes: nesta época, o jogador inscrito terá de ter nascido de 1 de janeiro de 1996 em diante e ter estado disponível para jogar pelo clube durante um período ininterrupto de dois anos desde os 15 anos. Os jogadores de 16 anos podem ser inscritos "se tiverem estado no clube nos dois anos anteriores".

Ou seja, Jorge Jesus teria opções alargadas mas inexperientes para compor uma equipa para enfrentar o poderoso Atlético de Madrid. Na lista B que o Sporting enviou no início da época, quando o Sporting entrou na Champions, figuravam 24 futebolistas: Vladimir Stojkovic, Luís Maximiano, Pedro Silva e Diogo Sousa (guarda-redes); Gonçalo Vieira, Tiago Djaló, Ivanildo Fernandes, Guilherme Ramos, Abdu Conté, Thierry Correia e João Ricciulli (defesas). Bubacar Djaló, Diogo Brás, Bernardo Sousa, Daniel Bragança, Pedro Ferreira, Bruno Paz, Miguel Luís e Rafael Barbosa (médios); Ronaldo Tavares, Elves Baldé, Nuno Moreira, Rafael Leão e Jovane Cabral (avançados).

Curiosamente, nesta lista está Rafael Leão, o jovem que também se encontra suspenso por Bruno de Carvalho.