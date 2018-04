Reunião entre Bruno Carvalho e plantel termina e equipa segue para Alcochete

Já terminou a reunião entre o Presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e o plantel leonino. Os jogadores, segundo o jornal desportivo Record, estão agora a caminho de Alcochete, o centro de treinos do clube.

Depois dos tumultos de sexta-feira, e na véspera do jogo da I Liga contra o Paços de Ferreira, os jogadores do plantel de futebol profissional do Sporting reuniram este sábado à tarde em Alvalade com o presidente do clube, Bruno de Carvalho.

A notícia foi avançada pelo jornal desportivo Record, que adiantou que o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, Marta Soares, também esteve presente no encontro.

Os primeiros atletas a chegar a Alvalade terão sido Bas Dost e Battaglia.

Recorde-se que depois da derrota por dois a zero em Madrid frente ao Atlético, Bruno de Carvalho insurgiu-se no Facebook contra os jogadores. Na sexta-feira estes reagiram e 19 deles publicaram nas redes sociais um comunicado repudiando as afirmações do Presidente do clube. Este respondeu, igualmente nas redes sociais, anunciando a suspensão dos atletas.

Esta tarde as duas partes reuniram para tentar um entendimento. Jorge Jesus, o treinador, já adiou a conferência de imprensa de antecipação do jogo deste fim de semana das 15.00 para as 18.00.