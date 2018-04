A carta da primeira demissão em Alvalade: "Renuncio ao lugar pois as posições do Presidente não dignificam o Sporting"

Jorge Gaspar é a primeira 'baixa' no órgãos do Sporting. O vogal do Conselho Fiscial de Discplinar do clube enviou uma carta a Jaime Marta Soares, presidente da Assembleia Geral, na qual anuncia renunciar ao cargo. Gaspar justifica a sua posição por discordar das "decisões institucionais do Presidente do Sporting Clube de Portugal", lê-se no tal texto a que a Tribuna Expresso teve acesso.

"Os recentes acontecimentos pós-jogo Atlético de Madrid vs. Sporting Clube de Portugal e as posições e decisões institucionais do Presidente do Sporting Clube de Portugal tornam inevitável a apresentação da minha renúncia ao lugard de Vogal do CFD do nosso Clube, pois entendo que as mesmas não dignificam o Sporting Clube de Portugal, lesam gravemente a sua imagem pública, prejudicam gravemente a marca 'Sporting' junto dos nossos parceiros comerciais e patrocinadores, causam danos por ora ainda inestimáveis na esfera desportiva e competitiva das nossas equipas e atletas e contribuem ainda mais para retirar o foco mediático de um conjunto de questões bem conhecidas (incluíndo algumas de natureza judicial) que inquietam outras instituições desportivas".

Jorge Gaspar refere-se, portanto, aos dois posts no Facebook de Bruno de Carvalho, o primeiro em que criticou os jogadores após a derrota em Madrid e que originou uma resposta do plantel nas redes sociais, e o segundo em que chamou "mimados" aos futebolistas, garantindo que os contestatários iriam ser suspensos.

Gaspar acredita, então, que as posições de BdC têm o duplo condão de prejudicar o Sporting e, ao mesmo tempo, de aliviar o clima de suspeição que se abatia sobre Benfica, o rival que se encontra sobre investigação do Ministério Público por alegados crimes de corrupção desportiva.