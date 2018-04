Eduardo Barroso: “Bruno está em burnout e espero que ele tire uma licença de paternidade para descansar”

O post depois de Madrid

“Aquele post… Eu ri-me, porque eu penso exatamente aquilo. Mas eu, como adepto, que não preciso do Sporting para nada a não ser para me dar o prazer de ser sportinguista, acho que o presidente fez mal em escrever aquele post. Assim como fizeram mal os jogadores a terem aquela reação pública. Eu adoro os nossos jogadores: o Coates, o Fábio Coentrão, o Patrício. Adoro também o Jesus. Repare, Bruno de Carvalho teria tido agora uma votação de 88% e, portanto, está legitimado.

O adeus ao FB

Falei com ele há horas para saber se tinha nascido a filha e se estava tudo bem, porque há um ser humano, um homem que está a ser linchado e que está, como se diz em inglês, em burnout, num stress brutal. E ele disse-me há horas que ia acabar com o Facebook para sempre. Disse-me que era definitivo e essa é a condição fundamental para ele conseguir ter condições para continuar a ser presidente do Sporting Clube de Portugal”.

O post antes do jogo com o Paços

“Esse, nem sei o que é. Mas acabou-se. Ele já acabou com o Facebook. Mas, repugna-me que, quem não conseguiu ganhar as eleições, tem tempo de antena. Não se aproveite este tempo para linchar o Bruno de Carvalho. Quem são os jornalistas para dizer que ele não tem condições? Ele teve milhares e milhares de votos a favor. Quem me diz que ele não voltaria a ganhar com uma maioria larga? Eu estou a dar a cara por ele, mas não me sirvo desta crise para ir contra ele. Espero que ele tire uma licença de paternidade e que descanse”.