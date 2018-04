“Superiores interesses justificam que seja dado um passo atrás”: Bruno de Carvalho retira processos aos jogadores

Bruno de Carvalho decidiu retirar “de imediato” todos os processos “relativos à publicação pelos atletas de um comunicado nas suas redes sociais”. Esta quarta-feira, o presidente leonino reuniu-se com a comissão executiva e a decisão foi tomada. No entanto, a atitude dos jogadores foi criticada.

“A atitude dos jogadores da equipa principal de futebol profissional foi incorreta para com a sua entidade patronal. Entendeu-se que o momento atual tem de ser ainda de maior união e coesão, de forma a que possamos cumprir aquelas que são as naturais aspirações do universo sportinguista, isto é, a conquista das provas em que estamos a competir”, lê-se no comunicado do clube.

Com esta decisão - tomada em véspera do confronto com Atlético de Madrid num jogo a contar para a Liga Europa - , o presidente espera mostrar que “os superiores interesses do Sporting CP estão e estarão sempre acima de qualquer situação ou decisão”.

“Por vezes, estes superiores interesses justificam que seja dado um passo atrás, tendo a humildade de reconhecer estar a contribuir para que a equipa possa, dentro de campo, dar todos os passos em frente que sejam necessários à conquista da Glória, que todos pretendemos alcançar”, lê-se ainda no comunicado.

Bruno de Carvalho tinha anunciado que iria instaurar processos disciplinares a 19 jogadores do clube, que tinham publicado nas redes sociais uma nota que criticava o presidente do clube.

O comunicado na íntegra que retira os processos disciplinares

"Após reunião do Presidente do Conselho de Administração da SAD com a sua Comissão Executiva, foi deliberado o seguinte:

Retirar de imediato os processos disciplinares relativos à publicação pelos atletas de um comunicado nas suas redes sociais.

Apesar de ter sido unânimemente considerado, pela Administração da SAD e pelo Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal, que a atitude dos jogadores da equipa principal de futebol profissional foi incorrecta para com a sua entidade patronal, entendeu-se que o momento actual tem que ser ainda de maior união e coesão, de forma a que possamos cumprir aquelas que são as naturais aspirações do Universo Sportinguista, isto é, a conquista das provas em que estamos a competir.

Com este gesto, a Administração da SAD e a Direcção do Clube querem mostrar, mais uma vez, que os superiores interesses do Sporting CP estão e estarão sempre acima de qualquer situação ou decisão. Por vezes, estes superiores interesses, justificam que seja dado um passo atrás, tendo a humildade de reconhecer estar a contribuir para que a Equipa possa, dentro de campo, dar todos os passos em frente que sejam necessários à conquista da Glória, que todos pretendemos alcançar."