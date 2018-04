As duas (jovens) surpresas na convocatória de Jesus

Jorge Jesus já tinha avisado que William e Piccini ainda não estavam aptos para jogar esta noite e, por isso, o treinador teve mesmo de recorrer à formação secundária do clube para conseguir fazer a convocatória.

É que Jesus também não podia contar com os lesionados Bruno César, Podence e Rafael Leão, assim como com os castigados Bas Dost e Fábio Coentrão.

Contas feitas, tiveram de ser chamados Rafael Barbosa, da equipa B, e Elves Baldé, dos juniores.

Barbosa tem 22 anos, é médio centro e é um dos jogadores mais promissores da equipa B, onde já completou esta época 29 jogos (com oito golos marcados). Já Elves Baldé tem 18 anos e atua pelos juniores, ainda que também já se tenha estreado pela equipa secundária, na época passada.

O Sporting recebe o Atlético de Madrid esta noite, às 20h05, na 2ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Na 1ª mão, em Madrid, os sportinguistas perderam por 2-0, numa noite que catapultou uma crise no clube, depois de um post crítico do presidente no Facebook.