Bruno de Carvalho não vai a Alvalade ver o Sporting-Atlético de Madrid

Com os ânimos em Alvalade já bem mais calmos depois da(s) tempestade(s), havia a dúvida sobre a presença ou ausência de Bruno de Carvalho no banco da equipa, esta noite, frente ao Atlético de Madrid.

É que o presidente do Sporting fez questão de ir para o banco no passado fim de semana, frente ao Paços de Ferreira, e ainda ouviu vários assobios dirigidos a si a partir das bancadas (e depois pediu, em conferência de imprensa inusitada, que não o insultassem).

Mas, esta noite, Bruno de Carvalho não estará nem no banco, nem na bancada de Alvalade. O presidente está, esta quinta-feira, no hospital, a acompanhar a mulher depois do nascimento da filha de ambos, e irá ver o jogo da equipa pela televisão, confirmou uma fonte oficial do Sporting à Tribuna Expresso.

O Sporting recebe o Atlético de Madrid esta noite, às 20h05, na 2ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Na 1ª mão, em Madrid, os sportinguistas perderam por 2-0, numa noite que catapultou uma crise no clube, depois de um post crítico do presidente no Facebook.