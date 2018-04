Jesus: "Isto é o sal do futebol. Quem veio ao Restelo deu por bem empregue o dinheiro"

A loucura no Restelo

"Foi um jogo de loucos. Teve várias variantes que não estamos à espera que aconteçam. O Belenenses entrou bem, fez o primeiro golo, mas nós depois estivemos muito bem, fomos muito fortes a sair e conseguimos virar o resultado.

Na segunda parte estávamos com alguns problemas no lado esquerdo e tentei remediar isso com a entrada do Wendel, mas não surtiu feito. Sofremos dois golos, fizemos o 3-4, marcámos mais um que não valeu e, portanto, quem veio ao Restelo deu por bem empregue o dinheiro."

Jogo espetacular, defesa falível

"Claro que quando há sete golos alguma coisa não esteve bem defensivamente, mas isto é o sal do futebol. Nós conseguimos desequilibrar a organização defensiva do Belenenses e o Belenenses conseguiu desequilibrar a nossa organização defensiva. Não é bom, mas acontece e o público gosta.

No final do jogo havia jogadores em dificuldades, mas jogando dois dias depois não há milagres. Na quinta-feira perdemos o Mathieu, hoje se calhar perdemos mais dois e o Coentrão é um deles. Mas na quarta-feira temos já mais um jogo e temos de recuperar a equipa para isso."

A arbitragem

"O Bruno Paixão é um bom árbitro. Nem Sporting nem Belenenses se podem queixar. Tantos os jogadores de Sporting e Belenenses, como o VAR, ajudaram o árbitro. Foram três equipas a jogar para o espetáculo."

O mérito de Silas e do Belenenses

"O Silas coloca a equipa dele a jogar bem, ofensivamente, não esperava outra coisa, já quando era meu jogador era muito inteligente taticamente. Disse-lhe nessa altura que ia ser treinador, como já disse a um jogador meu no Sporting que vai ser treinador. Quem? Não interessa."

O que aí vem

"Se o resultado do clássico ajudou o Sporting? Para nós qualquer resultado no clássico era bom. Ganhou o FC Porto, não ficamos melhor por isso. O importante é que nós pudéssemos ganhar aqui, porque sabíamos que um rival ia perder pontos. Ganhou o FC Porto, parabéns ao FC Porto.

O Sporting agora depende apenas de si para chegar o segundo lugar, vamos ver jogo a jogo. Cada jogo é uma final."