Sporting abre Pavilhão João Rocha para adeptos assistirem à final da UEFA Futsal Cup

O pavilhão João Rocha vai estar de portas abertas, este domingo, para acolher os adeptos do Sporting que queiram trocar o sofá pela bancada para assistir à final da UEFA Futsal Cup que vai opôs os leões aos campeões em título, o Inter Movistar.

O embate está marcado para as 19h00 (hora portuguesa). As portas do João Rocha abrem meia-hora antes. O encontro terá transmissão televisiva no canal oficial do clube.

A equipa de Nuno Dias procura o primeiro título europeu depois de duas tentativas falhadas em 2011 e 2017. O poderoso Inter Movistar quer o quinto título europeu, que a acontecer fará da equipa aquela com mais troféus na história da competição.

O jogo do ano passado que colocou as duas equipas frente a frente é de má memória para os leões que sairam derrotados com uma pesada goleada: 7-0.

No decurso do ano que passou, as duas equipas voltaram a encontrar-se na fase de grupos da Masters Cup, em agosto, e foram os do Sporting a sair vencedores, num 4-3 em que marcaram Fortino, Merlim, Divanei e Caio Japa.

Na edição deste ano, o Sporting fez um percurso limpo com sete vitórias. Para chegar à final, os leões bateram o ETO Gyor por 6-1.

Para o jogo deste domingo, o técnico Nuno dias tem todo o plantel à disposição.

Em direto, na bancada do Pavilhão Príncipe Felipe, em Saragoça, os leões vão ter, à semelhança do que aconteceu o ano passado em Almaty, o presidente Bruno de Carvalho, acompanhado do vice-presidente para as modalidades Rui Caeiro.