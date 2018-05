Bruno de Carvalho já saiu do Facebook, mas foi o Facebook a tirá-lo do dérbi

“És um labrego, trolha e aldrabão! Já não te consigo aturar!"

A 27 de março, terça-feira, esta foi uma das frases que Bruno de Carvalho escreveu na sua já defunta conta de Facebook sobre António Salvador, presidente do Sporting de Braga, devido a uma divergência entre o Sporting e o clube minhoto sobre a transferência de Rodrigo Battaglia para Alvalade, no início desta época, e supostos valores a pagar.

O que se terá seguido, segundo a imprensa desportiva, foi o dirigente bracarense a apresentar uma queixa-crime, a título pessoal, contra o líder leonino. E o que se seguiu, escreve o jornal "Record", foi o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a tomar medidas em relação a este episódio, o que culminou no que se foi anunciado esta quarta-feira - a aplicação de uma suspensão de seis dias ao presidente do Sporting.

A decisão fará com que Bruno de Carvalho não se possa sentar no banco de suplentes durante o dérbi que se jogará no sábado (20h30), em Alvalade, contra o Benfica, que será fulcral para averiguar que equipa poderá ficar no segundo lugar que dá acesso ao play-off de apuramento para a Liga dos Campeões, na próxima temporada.