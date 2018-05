Sporting beneficiou de ‘perdão’ de dívida? BCP garante que interesses do banco foram salvaguardados

O presidente do BCP, Nuno Amado, recusou-se a explicar a reestruturação da dívida do Sporting, afirmando apenas que a operação foi feita exclusivamente para salvaguardar os interesses do banco. "Não falamos de assuntos de clientes. Não falámos no passado, nem agora nem no futuro. O nosso critério é claro, a defesa dos interesses do BCP", afirmou esta segunda-feira o dirigente em conferência de imprensa.

Também o administrador Miguel Maya, afirmando não se estar a referir a casos concretos, acrescentou que as decisões do banco em reestruturações de dívida têm em vista conseguir menor nível de perdas para o BCP. Sobre empréstimos a clubes de futebol, disse ainda Miguel Maya que desde 2013 o BCP alterou regulamentos indicando que não deve dar crédito a clubes de futebol.

Miguel Maya irá suceder a Nuno Amado como presidente executivo do banco nos próximos meses. A assembleia geral de eleição da nova administração está marcada para final de maio e a proposta de nomes deverá ser conhecida esta terça-feira.