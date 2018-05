Bruno Fernandes: "O Rui Patrício salvou-nos montes de vezes este ano. Não foi pelo erro dele que perdemos"

Como isto acabou

"Não há explicações. Perdemos o jogo e perdemos a possibilidade de alcançar um lugar de Champions e entrar na Champions. Cometemos erros, pagámos caro, agora há que pensar na Taça de Portugal, temos uma final para ganhar."

O que se passou?

"O Sporting não mostrou ansiedade, entrámos bem no jogo, sofremos um golo, conseguimos empatar mas não conseguimos dar a volta.

O balneário obviamente não está feliz. O objetivo era conseguir o segundo lugar, mas neste momento há que começar a esvaziar a cabeça e pensar na final.

A temporada do Sporting

"Negativa, obviamente. O objetivo do Sporting é ser campeão, o segundo era entrar na Champions, também não fomos capazes, obviamente não foi positivo.»"

Isto vai afetar a final do Jamor?

"Não, são competições completamete diferentes. Há uma semana inteira para preparar a final, mental e fisicamente."

O frango de Rui Patrício

"O Rui Patrício salvou-nos montes de vezes este ano. Um erro, por mais que seja no final da época, não vai manchar a imagem do Rui. Fez grandes coisas na seleção e no Sporting.

É o capitão que respeitamos aqui no Sporting. Não foi pelo erro dele que perdemos o jogo, obviamente que teve impacto, mas cometemos mais erros."