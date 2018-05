O frango de Rui Patrício que ditou a derrota do Sporting na Madeira (e fez o guarda-redes perder a paciência com os adeptos)

Que Rui Patrício é um guarda-redes de nível mundial, ninguém tem dúvidas - tanto no Sporting como na seleção nacional. Mas, esta tarde, na Madeira, teve um momento infeliz, já nos descontos, ao permitir o segundo golo do Marítimo de forma surpreendente.

No final do jogo, juntamente com os restantes jogadores do Sporting, Patrício dirigia-se à zona dos adeptos sportinguistas para agradecer o apoio, mas, ao ouvir alguns apupos provenientes da bancada, rapidamente deu meia volta: virou as costas à bancada, abanando a cabeça, e seguiu diretamente para o balneário.

Veja o vídeo do segundo golo do Marítimo perante o Sporting e, mais abaixo, o vídeo do resumo do jogo: