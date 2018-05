Bruno chama toda a gente a Alvalade: Jorge Jesus, adjuntos, scouting e departamento médico

Bruno de Carvalho convocou uma reunião de emergência em Alvalade para discutir o estado das coisas do futebol leonino. O presidente do Sporting chamou Jorge Jesus e os adjuntos Miguel Quaresma e Raúl José, mas também o departamento de scouting e a equipa médica do clube.

BdC decidiu chamar todos os intervenientes decisórios da equipa de futebol no rescaldo do jogo com o Marítimo (derrota por 1-2) que ditou o afastamento do Sporting da disputa por um lugar na Liga dos Campeões da próxima época.

Para contextualizar esta reunião, é preciso recuar até às incidências do encontro pós-Madrid, contra o Atlético. Na altura, Bruno de Carvalho escreveu um post a criticar os jogadores, texto esse que motivou uma reação violenta dos futebolistas num comunicado assinado por todos no Instagram. Seguiram-se várias ameaças de parte a parte: greve, processos disciplinares e uma tomada de posição pública de Jorge Jesus (pôs-se ao lado do plantel) que BdC considera ser uma traição. A