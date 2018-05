Bruno de Carvalho: "Têm de esperar pelo Bruno para suspender o Jesus"

À saída da reunião, e após algumas manobras para evitar o congestionamento de tráfego à boca do parque de estacionamento, Bruno de Carvalho pediu ao motorista para estacionar o carro para que pudesse falar aos jornalistas. E foi então que disse que Jesus não "estava suspenso" e que as televisões saberiam mais do que o próprio presidente do clube.

Isto foi o que ele disse: "Vocês estão com um programa há horas. Não têm dúvidas nenhumas, têm é informações para me dizer a mim. O que acha que estão quatro comentadores a fazer figura. Eu percebo que vocês que tenham de trabalhar e fabricar notícias e nós também temos de trabalhar. Todos nós assistimos a um jogo que prejudicou o Sporting, que nos fez perder bastantes milhões que estavam contabilizados. Isso origina várias mudanças. É lógico que não gostámos de ver a interação com os jogadores. Eu vou responder ao que estava escrito na TVi: Têm de esperar um bocado pelo Bruno para suspender Jorge Jesus".