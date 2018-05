Bruno de Carvalho suspendeu Jesus e adjuntos. Acabou-se o sonho do Jamor do treinador?

Bruno de Carvalho suspendeu a equipa técnica de Jorge Jesus, avança o jornal “A Bola”. A informação foi confirmada ao Expresso por fonte próxima do clube, faltando apenas a formalização da suspensão. "O presidente não o quer como treinador".

BdC esteve reunido hoje com Jorge Jesus e alguns jogadores do plantel, uma reunião que durou quase três horas durante as quais se discutiu o momento atual dos leões, sendo que a derrota no Marítimo (1-2) foi tema quente.

Para já, Jorge Jesus encontra-se suspenso, depois seguir-se-á provavelmente um processo disciplinar que levará à tentativa de um despedimento, com justa causa. É que Jesus tem contrato por mais um ano e uma rescisão unilateral do contrato implica o pagamento de sete milhões de euros, valor proibitivo para os cofres de Alvalade.

Por outro lado, um processo disciplinar obriga a prolongar a questão durante meses, pois o mesmo obedece a uma série de etapas: a Sporting, SAD tem de enviar uma nota de culpa 60 dias após se ter tomado conhecimento da infração, onde identificará os supostos factos e provas, assim como testemunhos; depois de recebida a nota de culpa, Jorge Jesus terá 10 dias úteis para responder à mesma.

Ou seja, um processo disciplinar nunca ficará concluído entre o final desta época e o início da outra, o que tornaria, hipoteticamente, impossível que Jorge Jesus seguisse para, por exemplo, um dos clubes rivias. Porque, convém não esquecer, Jorge Jesus não tem uma cláusula anti-rivais no seu contrato.

O clube de Alvalade joga a final da Taça de Portugal contra o Desportivo das Aves no próximo domingo.