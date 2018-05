Jogadores do Sporting insultados e assobiados no Funchal e em Alvalade

Os jogadores do Sporting foram insultados por adeptos à saída do Estádio dos Barreiros, no Funchal, depois da derrota, por 2-1, deste domingo, com o Marítimo, que impediu os “leões” de chegarem ao segundo lugar da I Liga, de acesso à terceira pré-eliminatória Liga dos Campeões.

Um grupo de adeptos protestou junto do autocarro que levaria a equipa do Sporting ao aeroporto, contestando a queda para o terceiro lugar, atrás de FC Porto e Benfica.

Este incidente motivou mesmo que um cordão policial se formasse para impedir que o referido grupo de adeptos se aproximasse dos atletas.

Alguns jogadores ainda tentaram dialogar com os adeptos, apesar do perímetro de segurança imposto pela polícia.

A equipa seguiu para o aeroporto, onde se registaram momentos de tensão com adeptos que acompanharam a deslocação do Sporting à Madeira.

Já no estádio de Alvalade, um outro grupo de adeptos do clube juntou-se à porta da garagem do estádio para apupar, mais uma vez, os jogadores.

Os "leões" precisavam de ganhar ou de um resultado idêntico ao do Benfica para assegurarem o segundo lugar, mas saíram derrotados por 2-1, enquanto o rival bateu o Moreirense por 1-0.