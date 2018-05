André Geraldes: “Nada nem ninguém me vai desviar do rumo traçado”

André Geraldes, diretor geral do futebol do Sporting, reagiu às últimas notícias na sua conta no Facebook, afirmando-se inocente e que são tudo “notícias caluniosas”. Geraldes, recorde-se, é um dos nomes visados pelo Correio da Manhã (ler AQUI) na história de uma alegada tentativa de corrupção a árbitros no campeonato de andebol de 2016-17.

Leia, em baixo, o post completo.

“Hoje fui surpreendido por notícias caluniosas que envolvem o meu nome. Estou de consciência absolutamente tranquila, confio plenamente na minha equipa e estou focado na tarefa de preparar o futebol profissional do Sporting Clube de portugal para a final da Taça de Portugal e para a próxima época. Nada nem ninguém me vai desviar do rumo traçado. Nada tenho a esconder e estou inteiramente disponível para colaborar no apuramento de toda a verdade de um caso em relação ao qual sou completamente alheio.”