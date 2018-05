Bruno de Carvalho reunido com Jesus e adjuntos em Alcochete

Bruno de Carvalho está reunido com Jorge Jesus e com os seus adjuntos desde o momento em que chegou a Alcochete, por volta das 18h40. O presidente do Sporting, que viu o plantel virar-lhe as costas aquando da sua entrada na Academia,discute o futuro do treinador e da equipa técnica, bem como a forma a reagir a este momento leonino - é que no domingo, o Sporting joga a final da Taça de Portugal contra o Desportivo das Aves.

Recorde-se que na segunda-feira, BdC pediu uma reunião de emerência com Jorge Jesus e os adjuntos, plantel e equipa médica do clube para escapelizar a derrota contra o Marítimo que ditou a não entrada na Liga dos Campeões. No referido encontro, BdC expôs os seus argumentos a Jorge Jesus, tendo avançado que o projeto entre ambos “tinha chegado ao fim”.