Daniel Oliveira: “Bruno de Carvalho fez muito pelo Sporting. A partir deste momento é evidente que só o destruirá”

Daniel Oliveira criticou a postura de Bruno de Carvalho num post publicado na sua conta no Facebook. O comentador e colaborador do Expresso pede ao presidente do Sporting que “explique aos sócios, sem ordinarices e joguinhos de palavras, o que está realmente a acontecer”.

Em dois pontos, Daniel Oliveira diz que a direção tem de “encontrar os autores destes atos criminosos contra o Sporting” e que o presidente é “corresponsável pelos resultados desta época”.

“Não aceito que Bruno de Carvalho salte do papel de presidente para o de adepto sempre que as coisas correm mal. Não fui eu que renovei contrato com Jorge Jesus com uma cláusula de rescisão de sete milhões. Bruno de Carvalho fez muito pelo Sporitng. A partir deste momento é evidente que só o destruirá”.