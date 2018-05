Jaime Marta Soares garante que “nenhum jogador pediu para sair”. Segunda-feira vai convocar órgãos sociais do Sporting

O presidente da assembleia geral do Sporting, Jaime Marta Soares, anunciou que na próxima segunda-feira, no dia seguinte à final da Taça de Portugal, que vai “convocar todos os órgãos sociais para uma reunião”, onde será decidido os próximos passos a tomar no clube, depois dos acontecimentos desta terça-feira na Academia de Alcochete, onde vários jogadores e técnicos do clube foram agredidos por adeptos.

Jaime Marta Soares sublinhou ainda que “nenhum jogador pediu para sair do clube” e que todos estarão presentes no Jamor para a final da Taça. Deu ainda o seu "apoio incondicional à equipa técnica e jogadores".

"Foram momentos difíceis, momentos muito complicados. Falei com jogadores e equipa técnica. Todos eles estão muito magoados e tristes mas nenhum me disse que não queria estar no Jamor. Ganhar o troféu é o mais importante neste momento", disse ainda Marta Soares aos jornalistas.