Jogadores do Sporting agredidos depois de invasão de adeptos à Academia

Um grupo de duas a três dezenas de adeptos do Sporting, de cara tapada, invadiu esta tarde a Academia do Sporting, em Alcochete (veja AQUI), e, ao que tudo indica, terá agredido vários jogadores do Sporting.

A SIC adianta que Bas Dost e Misic foram agredidos, enquanto o jornal "Record" diz que o treinador Jorge Jesus também foi um dos agredidos, já dentro do balneário do clube.

A CMTV mostrou também uma fotografia de Bas Dost com um golpe profundo na cabeça.