Liga repudia agressões em Alcochete: "Os executores destes comportamentos não são adeptos de futebol, mas sim criminosos"

A Liga Portugal já reagiu aos acontecimentos da tarde desta terça-feira em Alcochete, onde vários jogadores e membros do staff do Sporting foram agredidos por um grupo de cerca de 50 elementos que invadiu a academia do Sporting.

A Liga fala em acontecimentos "lamentáveis e que não têm lugar no futebol profissional promovido pela Liga Portugal" e que os executores do ataque "não são adeptos de futebol, mas sim criminosos".

Leia aqui o comunicado na íntegra:

"A Liga Portugal repudia veementemente os atos violentos de que hoje foram alvo os futebolistas e a equipa técnica do Sporting Clube de Portugal, liderada por Jorge Jesus, na Academia de Alcochete.



Os comportamentos que estão a ser relatados pela Imprensa são lamentáveis e não têm lugar no futebol profissional promovido pela Liga Portugal.



Os executores destes comportamentos não são adeptos de futebol, mas sim criminosos.



A Liga Portugal condena toda e qualquer manifestação de violência física ou verbal, nomeadamente atos de coação, quer a agentes desportivos, quer aos representantes dos órgãos de comunicação social, que mais não estão do que a fazer o seu trabalho".