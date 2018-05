Mulher de Rui Patrício: “Quem 'orientou' este e outros 'gestos' que ponha a mão na consciência”

Depois de uma tarde marcada pela violência na Academia do Sporting, a mulher de Rui Patrício, Vera Ribeiro, utilizou o Facebook para tranquilizar os amigos do casal, dizendo que o guarda-redes "está bem", apesar do momento dramático vivido em Alcochete.

"Para todos aqueles que me estão a ligar... acabei de falar mesmo agora com o Rui e ele está bem", escreveu Vera Ribeiro na sua página profissional de psicóloga clínica.

A mulher de Rui Patrício deixou também uma mensagem no ar, para o alegado mentor deste ataque: "Deus não dorme ... e quem 'orientou' este e outros 'gestos' que ponha a mão na consciência... já foi longe de mais ... isto não é futebol muito menos atos dignos de seres humanos."