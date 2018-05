“Tranquilo. Eu não falar”: Bas Dost, demais jogadores do Sporting e Jesus ouvidos na GNR do Montijo

Os jogadores do Sporting deslocaram-se à GNR do Montijo esta terça-feira à noite, depois das agressões de que foram alvo na Academia de Alcochete. Fonte da Guarda confirmou ao Expresso a presença dos jogadores do clube mas não confirmou se foi apresentada qualquer queixa.

À saída, Bas Dost prestou uma declaração lacónica: “Tranquilo. Eu não falar”. O holandês foi um dos agredidos, tendo sido divulgadas imagens das sequelas do ataque.

Depois de Bas Dost sair da GNR do Montijo viu-se Jérémy Mathieu, outro dos atletas do clube, a entrar para o interior das instalações. É provável que a generalidade do plantel vá ser ouvido ao longo da noite.

As autoridades divulgaram entretanto que foram detidas 21 pessoas no âmbito do ataque à Academia do Sporting.