“Vergonha”, “momento sombrio”, “insustentável”: o que a imprensa internacional diz sobre as agressões em Alcochete

“Vergonha em Portugal.” Assim arranca o texto do jornal desportivo espanhol “AS” sobre as agressões na Academia do Sporting, em Alcochete. O caso chegou às páginas da imprensa internacional, que fala num ato de violência inédito no futebol português: “hooligans”, “ultras” e “radicais”.

O também espanhol “Mundo Desportivo” titula que “os ultra do Sporting invadiram os balneários e agrediram Jorge Jesus e vários jogadores” e fala numa situação “insustentável”. Já a “Marca” fala em grupo de 50 “radicais”. O “El País”, que cita o Expresso, refere que um grupo “perfeitamente organizado” entrou nas instalações da academia “sem nenhum problema, apesar de haver um severo serviço de segurança”.

Os italianos do “La Gazetta dello Sport” dão grande destaque aos acontecimentos em Alcochete: “Adeptos e encapuzados atacam os jogadores”. Relembrando o que aconteceu há três dias após a despromoção do Hamburgo e consequentes incidentes no estádio – tochas foram lançadas para o relvado e a polícia teve de intervir para controlar os adeptos -, o jornal italiano refere que o caso em Alcochete tratou-se de “uma verdadeira expedição punitiva” e que o clube atravessa “um momento sombrio” também devido à abertura da investigação ao campeonato de andebol.

Do outro lado do Atlântico, no Brasil, o “Globo” fala em atos de “vandalismo e violência”.