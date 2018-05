A suposta despedida de Bruno Fernandes: “Foi um prazer estar com vocês”

No pós de todo o cenário apocalítico, esfumaçado e de caos, deixado para trás pelos cerca de 50 adeptos do Sporting que invadiram o balneário da equipa do Sporting, no centro de treinos do clube, em Alcochete, ter-se-á ouvido um desabado: "Foi um prazer estar com vocês".

Um desabafo (audível no vídeo acima) que serviu, ao mesmo tempo, como uma suposta despedida da parte de um dos mais influentes jogadores dos leões: Bruno Fernandes. Segundo noticiou o jornal "Record", esta quarta-feira, o médio do Sporting disse uma espécie de adeus aos companheiros de equipa, ainda no balneário, logo após os adeptos agredirem os jogadores, treinador e equipa técnica dos leões.

O internacional português terá dado instruções à família para fazerem as malas e deslocarem-se para o Porto, cidade de onde Bruno Fernandes é natural. Não se sabe se o jogador também se encaminhou, ou não, para o Porto.

Bruno Fernandes chegou ao Sporting no início desta época, contratado à Sampdoria por 8,5 milhões de euros. O médio, que entretanto se estrearia pela seleção nacional e vai com 16 golos marcados, ficou uma cláusula de rescisão de 100 milhões, o que não facilitará uma eventual transferência.